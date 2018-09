Mandy, tutta la follia di Nicolas Cage in un horror uscito dagli anni '80 – La recensione

NOTIZIE

Un film a cui non mancano fascino e atmosfera, ma che in fondo è un vuoto esercizio di stile

17.09.2018 - Autore: Marco Triolo



è un interprete dal grande carisma, che sa reggere da solo un film intero e che, impiegato nella maniera giusta, è ancora una garanzia di intrattenimento.



Nicolas Cage è diventato un po' una barzelletta in questi ultimi anni. È l'attore matto, quello che strabuzza gli occhi e urla come un ossesso, quello che è sempre sopra le righe e recita spesso per ragioni alimentari (o “fiscali”). Molti sorvolano sul fatto che

Panos Cosmatos, regista di George Pan Cosmatos sinonimo del cinema reaganiano grazie a Rambo 2 e Cobra), sa bene quello che vuole da Cage nel suo film. Sa che può contare sulla sua abilità di “fare il matto” e “strabuzzare gli occhi”. Ma, a differenza di quei registi che, semplicemente, lasciano campo libero al lato più folle dell'attore, Cosmatos lo dirige. Lo riprende prima come un uomo buono e pacato, per poi farlo esplodere di follia. Una follia voluta, ricercata e fatta filtrare di scena in scena in maniera accorta. , regista di Mandy (e figlio di quelsinonimo del cinema reaganiano grazie a Rambo 2 e Cobra),. Ma, a differenza di quei registi che, semplicemente, lasciano campo libero al lato più folle dell'attore, Cosmatos lo dirige. Lo riprende prima come un uomo buono e pacato, per poi farlo esplodere di follia. Una follia voluta, ricercata e fatta filtrare di scena in scena in maniera accorta.

un film per il resto confuso e superficiale. Mandy, opera seconda di Cosmatos, non manca di fascino e ha un'atmosfera che, almeno all'inizio, funziona. Di questo va ringraziata anche la perfetta colonna sonora del compianto Jóhann Jóhannsson, nella quale risuonano le lugubri chitarre di Stephen O'Malley dei Sunn O))). Cage e Linus Roache) e in combutta con dei motociclisti che potrebbero essere dei demoni (ma non si capisce). Dopo l'incidente, la vendetta di Red (Cage) sarà sanguinaria e implacabile.



È come se Cosmatos fosse partito da una serie di idee visive, dimenticandosi però di fare un film. Viene in mente un regista affine come Il problema di Mandy è che Cosmatos è talmente innamorato della propria padronanza formale da caderne vittima. Il risultato è una vetrina del suo stile, indiscutibile, che lascia un po' il tempo che trova.Viene in mente un regista affine come Gaspar Noé , un altro che non sa mai mettere la propria bravura a servizio di un'opera che non sia solo uno sfoggio di vanità.

Kung Fury all'ottimo The Void, i cui registi, Jeremy Gillespie e Steven Kostanski, sono qui coinvolti negli effetti speciali – che rimescolano riferimenti visivi, culturali e musicali degli anni '80 risputandoli fuori in un amalgama stilistico definibile come “vintage”, ma che in realtà cita tutto e niente. Una patina che dovrebbe essere solo stile e che, troppo spesso, viene scambiata per sostanza. Come avviene in questo caso.



Così i motociclisti infernali sembrano usciti da Hellraiser, le magliette metal e le grafiche vintage si sprecano, la grana dell'immagine vira verso quella delle VHS horror che la generazione cresciuta negli anni '80 consumava avidamente. Cosmatos sa unire tutto ciò con discreto gusto, ma il giochino dopo un po' stanca e al di là di esso non c'è altro.