Mamma Mia! Ci risiamo - La Recensione in anteprima del sequel/prequel targato ABBA

Ci sono voluti dieci anni per trovare la 'giusta chiave' che spingesse la banda di Mamma Mia! a tornare sull'isoletta greca di Kalokairi (nella realtà un mix di Scopelo e Lissa), o almeno questo è quello che ci è stato raccontato.Purtroppo il film scritto e diretto da(sceneggiatore dei due Marigold Hotel e già regista delle rom-come Now Is Good) non sembra avere altre giustificazioni che le piùper attirare una parte dei fan raccolti in passato...Ma se i 52 milioni di dollari del budget del film del 2008 furono poi più che decuplicati al botteghino, in questo caso si rischia di non riuscire a recuperare nemmeno i 75 milioni investiti nel progetto. Di chi i 'meriti' di cotanto? Da dividersi piuttosto equamente, a quanto pare. Sin dalle prime immagini il termine che si impone come il più appropriato per descrivere questo divertissement poco riuscito parebbe essere… Daliniziale (che ha almeno il merito di regalarci il cameo di Björn Ulvaeus) alla ripetizione delle dinamiche amicali che furono di Meryl Streep, Julie Walters e Christine Baranski e all'insistito e moltiplicato 'gioco delle coppie' che ci accompagna fino ai titoli di coda.(forzata da esigenze di produzione, nonostante un paio di colpi di scena finali), che inanellafinendo con l'ottenere un. Nel quale i ricordi di quel che fu vengono rivestiti di orpelli, senza creare una vera e propria cornice. I colori, il mare, le case, la salopette sono quelli che furono, ma stavoltaE il divertimento nemmeno. Anche(spesso spaesato, impacciato e privato di una effettiva partner) nel confuso cast di giovani dalle interpretazioni superficiali. Lily James compresa . A salvarsi, regalandoci boccate d'aria, i soli Colin Firth Stellan Skarsgård , oltre alla Sophie di Amanda Seyfried - in balia del continuo gioco di specchi e protagonista sui generis di un abbozzato processo di conciliazione, con e della madre - alla quale sono affidati alcuni dei migliori momenti musicali di questaInevitabile che, sfruttate la canzoni più note e amate, fosse più arduo riuscire a imbastire una vicenda a partire da titoli minori degli ABBA come(dedicato da Cher ad Andy Garcia, espressamente scelto dall'attrice per interpretare il suo ruolo),… Ma anche hits comerivelano- nonostante il coreografo del film sia lo stesso del Mamma Mia Farewell Tour americano - non fanno che aggiungersi al novero delle malgestite transizioni e del pathos da fast food.