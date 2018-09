L'età dell'innocenza venticinque anni dopo, il film di Scorsese è un capolavoro senza tempo

sfonda la quarta parete, guarda il pubblico negli occhi, e spara. L’ultima immagine di Quei bravi ragazzi richiamadi, e dimostra tutta la cinefilia di Martin Scorsese . Maestro, innovatore, pilastro della New Hollywood che ha sconfitto lo scorrere degli anni, e si dimostra ancora oggi un punto di riferimento. Il suoè tra i film più attesi del 2019.Scorsese è un narratore che prende le sue storie “dalla strada”, dal sottobosco criminale di New York. Ma il suo nome non va associato solo ai gangster: è, passando anche per, rappresentano la sua ricerca di Dio, l’indagine della fede. Il suo cinema non è solo una discesa agli inferi in stile Taxi Driver , dove gli eccessi notturni si mescolano con la violenza.Dietro la macchina da presa riesce a trasmettere la complessità dell’universo femminile (come in Alice non abita più qui ), la passione per la magia del cinematografo, per la ricerca della propria identità ( Hugo Cabret ), le mille sfumature che si manifestano al calar del sole, per ledi una metropoli ( Fuori orario ). Lui ha stressato le regole di Hollywood, ha spinto il melodramma al limite con il bellissimo e incompreso, e ci ha insegnato ad amare con L’età dell’innocenza venticinque anni fa.Nelle sale americane uscì a ottobre, ma al mondo fu presentato durante la Mostra di Venezia. E non fu più dimenticato. Tratto dall’omonimo romanzo di, è la storia di un uomo che rifiuta le convenzioni.Espelle chi non è gradito, ostracizza invece di includere.Tra gli splendidi dipinti di quelle case si nasconde una prigione, con sbarre dorate. Nessuno è libero. I matrimoni devono essere approvati dai più, il cinismo è l’unica legge a essere rispettata.Il teatro è il centro della vita mondana, dove i borghesi si guardano da lontano, spettegolano e deformano la realtà con i loro piccoli binocoli. È dove tutto inizia, mentre sul palcoscenico va in scena ildi Gounod. Neanche il teatro, la finzione, riesce a trasmettere la felicità. Tra Faust e Margherita ci sarà sempre Mefistofele, tra Newland e la contessa Ellen Olenska c’è il “galateo”.Scorsese compare nei panni di un fotografo, di un artista che cerca di restituire lo spaccato di un’epoca. Un regista totale, onnipresente nei decenni, biografo di grandi uomini (come in). Maestro della sua arte.