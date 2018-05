Lazzaro felice, la recensione del ritorno delle Rohrwacher al Festival di Cannes

Dalla Calabria all'Umbria, fino all'alto Lazio di Civita di Bagnoregio, il viaggio di Alice Rohrwacher continua. E continua a fare tappaper Le meraviglie . Stavolta, complici le previsioni dell'Hollywood Reporter e i complimenti del Delegato Generale Thierry Fremaux, c'è già chi parla di Palma d'Oro per Lazzaro felice , ma potrebbe essere difficile trascinare la giuria nel cuore del film, bissando il risultato e confermando quel successo.Non che la minore delle due sorelle non sia tra i papabili, tutt'altro, ma la legittimaentro il quale far muovere i propri personaggi sembra non essere così facilmente traducibile in immagini, soprattutto per il registro scelto, tanto. Tale è infatti il mondo di questo Lazzaro (l'incredibile esordiente Adriano Tardiolo), "servo" della Marchesa Alfonsina De Luna ( Nicoletta Braschi ) e ai margini della stessa comunità di contadini, "mezzadri" di una sorta di The Village feudale fuori tempo massimo che riempie gli occhi e l'anima di un cinema che una volta in Italia si sapeva fare.Ma è solo una delle trovate su cui si basa la vicenda, spinta improvvisamente e con foga dallarelativi al protagonista che proprio con la successione diacronica degli eventi giocano. È il momento migliore del film, che dopo averci introdotto alla strana amicizia di Lazzaro con l'annoiato e immaturo Tancredi - di poca costanza e più affettuoso di quanto sembri, che in fondo gli aveva donato la fantasia, il viaggio -Un uomo buono al limite della santità più che il 'Buon selvaggio' del mito, un poveropronto a offrirsi ai primi gatto e la volpe che si presentino, un animale costretto a vagare da solo senza potersi ricongiungere a un branco che lo accetti, o capisca. Ma, che pure con delle incoerenze e squilibri nel ritmo della narrazione - 'difetti' figli della libertà scelta dalla stessa regista nell'affrontare una materia tanto leggera e mobile - torna a. E con uno sguardo composito e molteplice, che tematicamente, e - come la storia - alterna l'alzo delle riprese abbassandosi a sporcarsi di una terra generosa e innalzandosi fino a livelli dai quali soli è possibile osservare certi miracoli.