Last Flag Flying, recensione: l’inefficace e retorico antimilitarismo di Richard Linklater 

L’ultima bandiera di Last Flag Flying è quella che sventola sulle ragioni che hanno giustificato fino a oggi l’entrata in guerra degli USA in diversi tipi di conflitti, dal Vietnam all’Iraq. Perché nel film più politico di Richard Linklater vengono man mano assaltati tutti i dogmi tipici del militarismo a stelle e strisce in una confezione che, tra commedia e dramma, prova a dirci che la violenza è sempre sbagliata e la guerra, ma dai, non è mai la risposta.Il film ricorda come in questi lunghi anni di guerre per procura, guerre preventive (Iraq) o guerra classiche (Vietnam), siano statiad aver sostenuto buona parte della giustezza, della obbligatorietà e dell’ammissibilità del costo umano di quei conflitti davanti agli occhi del mondo, dei cittadini americani e dei militari stessi. Il dramma del regista di Boyhood invece li mette tutti in discussione nel viaggio on the road di tre ex marines invecchiati -– che nel 2003, anno di ambientazione della storia e della cattura di Saddam Hussein, hanno idealmente acquisito gli strumenti interpretativi necessari per dare un giudizio finale e diverso sul passato intervento in Vietnam. Bel tentativo, solo che la loro storia finisce per essere uno sguardo per nulla innovativo sul militarismo americano e sul processo di disgregazione dell’ideologia che ne è alla base.