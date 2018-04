L'amore secondo Isabelle, la recensione dell'Odissea sentimentale di Juliette Binoche

Film d'apertura della scorsa Quinzaine Des Réalisateurs, dopo il classico tour dei Festival (che ha toccato anche Tokyo e Torino), arriva in sala ilcon cui nacque il sodalizio - tra la regista Claire Denis e l'amica Juliette Binoche - replicato nel successivo High Life . Ma se nel caso del prossimo thriller fantascientifico vedremo ricomposta la coppia protagonista di una delle scene più hot di Cosmopolis (per la presenza di Robert Pattinson), in questo L'amore secondo Isabelle tutto si svolge in una realtà molto più terrena e umana.Le due parigine, infatti, si aggirano per bar, ristoranti e locali della propria città natale per raccontarci le- della Isabelle protagonista,, come ci annuncia il marketing del film, non senza un pizzico di presunzione. Insoddisfatta e insicura, la nostra eroina ci accompagna in, passando in rassegna un campionario di amanti moderni, che in verità sembrano tratteggiare tipi maschili ed esperienze piuttosto ricorrenti e ripetitive. E tutto sommatoC'è uninnegabile nel racconto delle due donne sceneggiatrici, Claire Denis e Christine Angot (già accusata diper i suoi libri costantemente incentrati sui rapporti col padre, quindi uomini più adulti), che sembrano esser troppo condizionate dalla propria visione per riuscire ad ampliare il raggio di influenza della loro creatura. Che deve ringraziare immensamente sguardi e sorrisi della cinquantaquattrenne Binoche, magnetica sin dalla prima scena, che ce la offre impegnata in un meccanico amplesso, anticipando la simmetrica, ha dichiarato la regista:, e di certo è una sorta di culmine dell'excursus precedente. Nella quale vediamo, al di là di un. Tra rifiuti e ripensamenti, incoerenze e paranoie, viviamo con lei episodi più o meno occasionali, sempre troppo cerebrali, spesso limitati a un ambito intellettuale molto simile a un ghetto (da noi si stigmatizza il "radical chic", ma da quelle parti hanno inventato i!). Ma i tormenti della insicura Isabelle non sembrano aver speranza e mentre il film ammicca e flirta con noi come lei con i suoi 'amici' ci ritroviamo tutti invischiati in un 'jour après jour' senza soluzione. La confusione fa parte della vita, d'altronde, e se l'unico momento 'vero' (a parte quello con l'ex marito, accusato ingiustamente) resta quello con il tassista, il solo a non esser coinvolto in questo gioco delle parti, ladella donna cresce, e lasi conferma vana per la non obiettività della medesima osservatrice. Che potrà trovare pace, come le suggerisce l'ultimo dei ciarlatani, bacchettando forse anche noi spettatori, solo sottraendosi al giudizio - il suo prima di tutto - ed accettando di essere se stessa, nel bene e nel male. Un po' quello che lei stessa voleva sentire, in fondo…