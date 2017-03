La verità, vi spiego, sull'amore - La nostra recensione

Inevitabilmente il titolo del nuovo film di Max Croci (Poli opposti, Al posto tuo) non potrà non richiamare alla memoria il La verità vi prego sull'amore con cui nel 2001 Francesco Apolloni raccontò le vicissitudini sentimentali di dodici personaggi alle prese con amore e relazioni. Ma il suo La verità, vi spiego, sull'amore di intrecci ne ha ben pochi, decisamente meno, praticamente uno solo, ché anche le vicende dei personaggi di contorno finiscono per non essere altro che satelliti rispetto alla storia di Dora e Davide, laa Torino (dove il film è ambientato), insomma, e(tanto per continuare con le citazioni) dalle quali però risulta davvero, e che - a tratti - alcuni personaggi sembrano voler azzardare. Lanella quale si dibattono i due protagonisti è infatti delle più classiche, tra maternità complicate e non detti che dovremo attendere la fine del film per veder risolti. Ma anche la sequenza di accadimenti e di personaggi a seguire non offre molto a quanto vissuto da chiunque o raccontato dalla saggezza popolare.Tra opposti che si attraggono e seducenti milf (o "zoccole", secondo la nonna Mimì di Pia Engleberth), lo sviluppo procede confermando l'impressione di una doppia anima,, per costruzione più che per caratterizzazione. Esemplare il caso della Sara di Carolina Crescentini , apprezzabile e concentrata ma alle prese con un personaggio cheMa il problema principale sembra essere proprio nel 'dettaglio', in generale, ché ampliando il campo e l'osservazione. Grazie a un uso divertente della 'quarta parete' da parte die a certe(come quelle dei 'surfisti da divano' e delle mamme 'al parco in grappoli', tra "speed date", "madre Teresa", "una su mille ce la fa" e "Nostradamus"), ma soprattutto a uno sguardo inusuale sulla(con uomini pazienti o capaci di rovesciare in positivo la propria creatività fanciullesca) e a Giuliana de Sio , scatenata e irriducibile 'Nonna' pronta a sfidare le 'prede' più giovani sulla pista da ballo e non nel cambio dei pannolini.Purtroppo il risultato finale - a prescindere dalla fedeltà al testo originario o dalle licenze prese - sconta certi. Una incapacità a mettersi in discussione da parte di alcune figure che in qualche modo zavorra l'evoluzione e le fa procedere per strappi, facendone maschere di, se intesa come alleggerita da sovrastrutture e dalla pesantezza con cui certi temi vengono spesso trattati. E comunque capace di regalare