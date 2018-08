La settima musa - La Recensione del ritorno di Jaume Balagueró all'horror soprannaturale

Più del vero e proprio onirico inizio del film, piuttosto convenzionale, è nell'incipit che Jaume Balagueró sferra il, accogliendoci con. Una scelta importante - seguita poi da altre analoghe - che introduce in maniera coerente La settima musa , thriller-horror soprannaturale sul potere della parola e sulla capacità della poesia di trasmettere pena o beatitudine reali alle persone. Una premessa che appare però troppo impegnativa, soprattutto da rispettare, sul lungo termine.Ed è probabilmente lì che questo adattamento cinematografico del bestsellerdi José Carlos Somoza mostra il fianco… Nel suo, sfruttando cotanti riferimenti solo come innesco per una trama che richiama moltoSarà anche questione di gusti, ma dall'exploit di [REC] nel 2007 Balagueró sembrava esser rimasto avviluppato dalle spire del franchise, offrendo le prove più interessanti (seppur a sprazzi o per alcuni spunti) nei minori e/o televisivi Mientras duermes e Para entrar a vivir. Due prove poco citate che in realtà ribadivanoe a giocare con gli angoli nascosti delle nostre case e delle nostre vite.Un ambito che anche in questo caso risulta essere il punto di forza del film, che. Le interazioni tra i personaggi, e la trama che vediamo svilupparsi, non riservano infatti grandi novità, anzi potremmo dire che non si distaccano affatto dai canoni e dai precedenti del genere, e della stessa scuola spagnola moderna…Eppure, sono molti i momenti in cui ci si trova a considerare con soddisfazione alcuni snodi diapprezzabili più per la loro ideazione che per la effettiva realizzazione, forse, ma sicuramente funzionali al risultato, ché è ciò che conta. A meno di non sentire lada certe suggestioni o di una miglior gestione di interpreti come Christopher Lloyd , davvero sprecato.