La recensione di Separati ma non troppo - Per ridere del divorzio... ma non troppo 

Commedia strana quella di Dominique Farrugia , filmmaker poliedrico dietro e davanti la macchina da presa (oltre che producer cinematografico, televisivo e culinario!), che qui ritroviamo nella veste di regista, di Separati ma non troppo appunto. Una commedia dalle molte influenze, e ancor più tentazioni, che sin dalle prime scene vediamo ammiccare allo spettatore, a un passo dal credersi di fronte a una versione francese di family-crime leggeri visti recentemente (da Cose nostre - Malavita Come ti spaccio la famiglia )., e la cornice ipotizzata lascia rapidamente il campo amolto più. E, considerato il cinema di appartenenza. Siamo di fronte a un dramma della separazione che il titolo originale - Sous le même toit (Sotto lo stesso tetto)- spiega meglio di tante parole. E che vediamo svilupparsi in forme diverse. Un bene, certo, se non fosse che alla prevedibile iniziale salva di insulti e rinfacci tra i due coniugi segue un, rotti solo dalla scelta di puntare sulla maturità della giovane Violette (critica sin dalla "ridicola festa di divorzio"… ipse dixit!) e dal piccolo Lucas (bullizzato ma di notevole lucidità), gliUna sorta di, seppur in maniera diseguale. Ché al netto di macchiette e stereotipi, o della poco verosimiglianza di certi comportamenti (inseriamo qui il 'particolarissimo' selfie con la suocera, decisamente inatteso quanto forzato), regala momenti, che ci permettono di empatizzare ora con l'uno ora con l'altra, entrambi 'trascinati nel fango' di un infantilismo che ce li mostra confusi sulle strategie da tenere, e in alcuni casi ci riportano al Tognazzi e alla Bouchet degli anni '70/'80 Qui, però,. E l'evoluzione sperata manca, come le sorprese (a meno di non voler considerare tale il). Nel mezzo, starà agli spettatori decidere se divertirsi ridendo delle avventure di Yvan o prendendone le parti, o partire dal suo grossolano tentativo di salvare il salvabile approfittando del vissuto comune, spesso attraverso riferimenti espliciti o memorie fisiche, intime, per riflettere sul tema di fondo. Che potrebbe far riflettere molti sullao su certe inevitabili e forzate condivisioni… Un pubblico cui l'opera guarda, offrendogli una speranza, la possibilità di una 'separazione diversa, felice. E per gli altri?