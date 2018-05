La recensione di La strada dei Samouni, dalla Croisette Savona racconta gli orrori di Gaza

In un momento storico come il nostro, torna di drammatica attualità il racconto didocumentarista e antropologo palermitano già vincitore di David di Donatello e Nastri d'Argento. Una garanzia di qualità, artistica e giornalistica, che non poteva non essere alla base del suo ultimo La strada dei Samouni , intenso e toccante proprio per la forza della realtà che mostra e della veridicità del dramma della comunità sconvolta dall'dell'esercito israeliano.Difficile aver qualcosa da eccepire, da questo punto di vista, visto chesono quelle della commissione di inchiesta dello stesso stato d'israele -, come conferma lo stesso regista - e del rapporto Goldstone delle Nazioni Unite., come la distruzione dei campi e dal deliberato eccidio di ventinove dei Samouni (in gran parte donne e bambini). Da quello cinematografico, invece, qualche considerazione.In primis positive, per ladescritto, ottenuta grazie a una presenza costante sul territorio e a una lunga frequentazione della comunità. Unache emerge in molte delle testimonianze dirette e nella rappresentazione della locale vita quotidiana, soprattutto nel post strage, e che ci permette di viverne le emozioni quasi senza filtri. Ma senza trascurare le splendide ricostruzioni dell'accaduto affidate alle animazioni di Simone Masi, disegnatore e professionista di grande rilievo internazionale, che con la sua particolarissima tecnica - realista e onirica insieme, fatta di graffi, scavo, ombre e movimento - rende immediatamente e istintivamente comprensibile la ferita inferta.Ma lamessa in scena dal film, e che è costata anni di lavoro (quasi cinque!), finisce per rendereal suo demiurgo la gestione del tutto. Difficile eliminare una singola parte, una frase, un volto, ma è inevitabile pensare chee il complesso meno ostico. Non tanto per la sua durezza (che pure.), ma per certa prolissità, per l'indugiare sulle singole scene, chissà se anche per rispetto di uno stile narrativo locale o degli stessi soggetti osservati.Al di là della prevedibile empatia con il dramma umano, però, a questo punto il film rischia unper analizzare le conseguenze. Sempre con lucidità, ma senza poter abbracciare esaurientemente un panorama tanto ampio, a prescindere dalle istanze di neutralità ed equidistanza. Le divisioni politiche, la strumentalizzazione, l'educazione all'odio, la mitizzazione di martiri e cronache sono quello che continua a unire e separare i due fronti, madi una pratica giornaliera nella quale ogni cosa è resa complicata dalla mancanza di strumenti e lo sgomento doloroso di fronte alla normalizzazione - per motivi di sopravvivenza - di orrori che non dovrebbero far parte della vita di nessuno.