La recensione di Il ragazzo invisibile: Seconda generazione - torna il supereroe adolescente di Salvatores

Nel 2014 Gabriele Salvatores aveva tirato fuori dal cilindro un'avventurosa scommessa, in un momento di grande splendore per i Cinecomic di Oltreoceano. Un primo capitolo che, a imitazione di altre saghe e franchise, nasceva per iniziare. Una missione della quale anche il nuovo film continua coerentemente a scontare pregi e difetti. Il ragazzo invisibile: Seconda generazione in cui ritroviamo il Michele Silenzi dell'ormai diciottenneè infatti una realtà, ma l'ampliamento della scala e lo svilupparsi del suo piccolo universo non sembrano aver risolto le debolezze mostrate in passato . Anzi.Il riferimento passa da Spider-man agli(per quanto il regista confessi di non averli mai visti, gli sceneggiatori devono aver attinto non poco dai ragazzi di Xavier), e anche il dramma adolescenziale alla base della scoperta diventa altro. Non poteva essere altrimenti, ovviamente, ma per quanto encomiabile e coerente con il discorso generale di crescita del personaggio e della vicenda,. L'impressione è di aver perso il controllo del quadro generale, mentre osserviamo il film sbattere da una parte all'altrache possano portare a una trilogia, almeno.Gli speciali che iniziamo a conoscere - molti dei qualiche verrebbe voglia di riprendere gli albi di Stan Lee e Jack Kirby per- hanno molto degli "invisibili" che affollano le nostre città, come l'intrigo che li coinvolge richiama certa letteratura noir ormai classica. Ma se è vero che i loro grandi poteri ora li mettono di fronte a, non sarebbe giusto aspettarsi di meno dai loro padri creativi.Deve esser stato un 'piacere' per un regista 'generazionale' come il napoletano raccontare una eta' tanto irrequieta, personaggi e situazioni con le quali gli è sempre stato facile empatizzare e che ha dimostrato in molte occasioni di saper portare sullo schermo. Purtroppo, stavolta, l'impressione è che la grande condivisione umana e la scelta dichiarata di(come ci ha raccontato nell'intervista concessa ) gli abbiano preso la mano, finendo con lo spingerlo a lasciare(soprattutto il cresciuto Girardello, spesso spaesato e innaturale in un ruolo più grande di lui, ma non solo).