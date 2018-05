La recensione di Fahrenheit 451, il rogo dei libri non scalda come allora

Quando si affrontai rischi sono immensi, lo abbiamo sempre detto, eppure non è detto che si debba sempre assistere a uno spettacolo come quello offerto dal Rollerball di John McTiernan . Una storia che aveva molto in comune con quella messa in scena nel Fahrenheit 451 di Ramin Bahrani (A qualsiasi prezzo, 99 Homes), distopico e fantascientifico, come d'altronde era il film originale di François Truffaut , anch'essoOggi vediamo l' autore statunitense dato alle fiamme, in una delle scene clou del film, che hadel testo originario. Inevitabilmente aggiornato, con una serie di trovate forse nemmeno troppo originali e qualche idea interessante. Ray non avrebbe potuto spingersi tanto in là, ma oggi siamo in un mondo nel quale un dente rotto si può ristampare, dove si comunica con 60 termini in tutto e dove si bruciano computer oltre ai testi cartacei. E che forse non avrebbe sentito il bisogno - narrativamente - di offrire al pubblico la ormai nota(qui, con immancabile Dark Web).Un mondo nel quale gli unici libri consentiti sono Gita al faro di Virginia Woolf, il Moby Dick di Melville e La Bibbia (ovviamente 'tradotti' e infarciti di emoticons) non poteva non mostrare delle crepe, ma forse proprio il farne la premessa della crisi finale di Montag - che in segreto conserva una VHS di Blockbuster di Taxi Driver e dei fotogrammi di Cantando sotto la pioggia -. È apprezzabile certo la scelta di evidenziare unadi rimozione e catarsi, ma molte tappe dell'evoluzione del personaggio e della storia sembrano rispondere più a una necessità verso il consumatore finale che a una libera scelta creativa.Anche, abbiamo una macchina da presa che spesso si muove in maniera concitata addosso ai protagonisti più che costruire intorno a loro un contesto strutturato, per poi staccare su grattacieli 'social' alla Blade Runner o tentare la carta a sorpresa di panoramiche da fisheye piuttosto scollegate dal resto. Un peccato, visto che tutto sommato vedere il capitano Beatty di Michael Shannon (il migliore del trio completato da Michael B. Jordan e la ex mummia Sofia Boutella ) citare la caverna di Platone e la realizzazione di una società nella quale "è meglio essere felici che liberi" regalano qualche soddisfazione e - al netto di una prevedibile morale -