La recensione di Deadpool 2, un sequel più politicamente corretto del previsto 

Il cinema americano resta imbattibile nel trarre motivi di spettacolo anche dai casi clinici più angosciosi. Il matto in questione ha una tuta rossa, lo spirito da ragazzaccio e una faccia che farebbe invidia al Freddy Krueger di Wes Craven. Ma la Marvel punta su di lui, con una campagna marketing impressionante, partita addirittura prima di Natale. La madre dei fumettoni e dei blockbuster machisti sceglie un antieroe sboccato e violento per sfondare al box office, per destrutturare il mondo dei supereroi. Non più capelli fluenti e muscoli ipertrofici, ma mostri in calzamaglia pronti a scatenare il finimondo.

Stan Lee per cercare qualcosa di innovativo, per lasciare il segno in un'epoca ormai satura di paladini dal cuore d'oro. Thor, Iron Man, Hulk: tutti nomi sulla cresta dell'onda, ormai sinonimo di guadagno assicurato e bagni di folla, specialmente adesso con l'Infinity War. L'esordiente Tim Miller voleva segnare un nuovo corso. Anche questo secondo capitolo è un refresh che richiama l'ironia degli anni Ottanta, quando i film con Leslie Nielsen avevano davvero regalato una comicità nuova.

L'aereo più pazzo del mondo o Una pallottola spuntata, che con una demenza anticonvenzionale avevano stravolto i clichè del genere. Ma Deadpool 2 ha paura di spingere l'acceleratore sui lati più sgradevoli del suo protagonista. Nel suo voler essere "rivoluzionario", in realtà si scopre più politically correct del previsto. Le prime sequenze sono piuttosto convenzionali, e a salvarsi sono solo i titoli di testa in stile James Bond. Poi è una girandola di citazioni, non intelligenti come in



Ready Player One, ma costruite in modo furbo per ammiccare al pubblico. Si salta da Frozen a Star Wars, per poi rispolverare l'immancabile hit Take On Me degli A-ha.