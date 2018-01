La recensione di Corpo e anima, film trionfatore al Festival di Berlino

Di film d'autore che rallentano il tempo frenetico della quotidianità trovando una propria dimensione che non riproduce il reale ma lo modifica secondo nuove prospettive, è piena la cinematografia che o arriva in sala, o che spesso si arena nel circuito esclusivamente festivaliero.In questo senso, Corpo e anima della regista Ildikó Enyedi , Orso d'Oro per il miglior film alla Berlinale 2017, è una pellicola che si prende il suo 'tempo'. Il film è un personale punto di vista sulla storia di due persone, un uomo e una donna, che condividono un ritardo e una menomazione rispetto agli altri, ai 'normali', e che tramite una dimensione onirica e non reale troveranno il modo di avvicinarsi l'uno con l'altro.Fino a qui la pellicola è un bello sguardo personale su come i protagonisti vedono e percepiscono il mondo esterno. Mária () nota ogni singolo dettaglio, e noi con lei, ed Endre ( Géza Morcsányi ) è un uomo dalla visione malinconica e riflessiva. Eppure non è questa la chiave che rende il film 'speciale'.La scelta vincente è quella di far nascere una relazione complicata tra due persone in un contesto poco esplorato al cinema: un mattatoio di carni. Lo stabilimento di macellazione industriale è il luogo dove si svolge la storia principale e dove l'occhio della regista indugia in mille riti quotidiani e volti che compongono una piccola comunità.Così dipinge un microcosmo nei dettagli più triviali e sanguinolenti che si affianca pian piano alla storia principale e con essa trova un equilibrio. Anzi fa di più. Con la sua 'bestialità' di sangue e budella, risveglia in qualche modo l'animo addormentato dei due protagonisti senza che essi si sfiorino per quasi tutto il film. Questa è la sua danza estetica ed etica. Ed è un bel minuetto, un film da guardare che passa con grazia dalla levità del sogno, alla materialità del sesso e delle relazioni umane.