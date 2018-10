La recensione di Boy Erased, Russell Crowe e Nicole Kidman cercano di guarire il figlio gay 

Almeno 700.000 statunitensi tra i 18 e i 59 anni hanno dovuto subire la cosiddetta, una pratica tesa ae a reinserirli nel novero delle persone normali… E a uno di questi dobbiamo la storia raccontata dal Boy Erased presentato alla Festa di Roma 2018 , secondo lungometraggio da regista di Joel Edgerton, e(Edizioni Black Coffee) nel quale si racconta proprio l'esperienza di una delle vittime di questa pratica, tutt'ora ammessa nella maggior parte degli Stati Uniti.Secondo il Williams Institute della UCLA saranno ancora almenoa subirla prima del raggiungimento della loro maggior età… A meno che qualcosa non cambi. Magari grazie anche alla diffusione di film come questo e della conoscenza di realtà come quella vediamo vivere al giovane Jared, interpretato da Lucas Hedges (visto ini), all'ennesima conferma. Figlio di un pastore battista dell'Arkansas, il ragazzo vive laderivante dallaall'interno dei confini impostigli da una educazione improntata a rigidi principi…Un quadro che abbiamo visto spesso, e che qui a lungolegati al rapporto tra fede, ricatto morale, repressione, chiesa, senso di colpa. D'altronde si parla di, e il rispetto di quella che era la realtà di riferimento - spesso molto meno originale di quel che arriva sullo schermo - è prioritario. Per fortuna (o purtroppo), è la stessa storia a cambiare le carte in tavola, a partire daldel protagonista e alla successiva affiliazione al Refuge Program della associazione Love in Action, presieduta dall'ambiguo e manipolatore Victor Sykes di Joel Edgerton (che di nuovo, da regista, sceglie per sé il ruolo del 'cattivo' dopo l'esordio di Regali da uno sconosciuto ).Il dramma, però, resta piuttostonella sua sostanza, fino a che dalla denuncia sociale e civile non si passa a un piano più umano e personale, concentrandosi - seppur brevemente - sulledell'accaduto sulla famiglia osservata. Sulla madre, in primis, interpretata da una, e sul padre, il sacerdote di Russell Crowe che si offre - finalmente - al confronto con il figlio regalandoci