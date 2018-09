Johnny English colpisce ancora, la recensione del nuovo action demenziale con Rowan Atkinson

La spia ai limiti dell’incredibile, che non merita la minima fiducia. Il caos è la sua regola di vita, le catastrofi sono la sua tazza di tè. Per rubare un cellulare dà fuoco a un ristorante, per superare un gruppo di ciclisti lancia un missile lacrimogeno. E non finisce qui.Scimmiotta 007, imita il suo fascino, specialmente quando si trova al bancone di un bar e cerca di conquistare le grazie di una bella donna.Non ha un fisico muscoloso, è un imbranato cronico, un pericolo pubblico che non ricorda neanche il nome del suo compagno d’avventure.Ma in qualche modo Johnny English salva sempre la nazione, la “principessa in difficoltà”, e anche la faccia. È al servizio segreto di Sua Maestà, come il George Lazenby dei tempi d’oro.In Johnny English il nemico era un magnate francese ( John Malkovich ) che voleva incoronarsi re d’Inghilterra. In Johnny English – La rinascita , dopo essersi ritirato a meditare in Tibet, il nostro eroe correva in aiuto addirittura del primo ministro cinese in Svizzera. L’esito era a dir poco pirotecnico. Nel terzo capitolo della trilogia () deve sventare un attacco cibernetico, con le tecnologie di un tempo. Rifiuta i cellulari (non sa come funzionano) e preferisce le Aston Martin di qualche decennio fa alle automobili ibride di oggi.English sgomma per i tornanti della costa francese come se fosse Cary Grant in Caccia al ladro , e flirta con unarussa facendo finta di essere uno sciupafemmine navigato. È una macchietta, sullo stile di, con il volto di Jean Dujardin . Ha una faccia da schiaffi e un animo, e pensa che alla “vecchia maniera” (con pochi gadget e tanto olio di gomito) si possa risolvere tutto.A tratti sembra Leslie Nielsen in Una pallottola spuntata , ma le sue movenze forse sono più vicine all’ispettore Clouseau de La pantera Rosa . Lui ondeggia, non cammina, fa il gigione, si addormenta davanti al capo dell’MI6 ed è una minaccia anche per se stesso. English è interpretato da Rowan Atkinson, che porta nella storia tutta la sua esperienza da. Grugnisce, tira fuori la lingua, e inevitabilmente,I toni sono quelli classici dello, con una comicità demenziale. È impossibile non sorridere quando English si mette il visore per entrare nella realtà virtuale. Senza accorgersene, esce dall’ufficio, malmena una vecchietta, aggredisce una guida turistica e terrorizza Londra. Alcune volte anche gli effetti speciali sono un po’ “caserecci” (come il sottomarino nucleare) ma, se non si hanno troppo pretese, si può anche scegliere di ridere di gusto, mentre. Dio salvi noi e la Regina.