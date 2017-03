Ghost in the Shell: la vista da lassù è davvero spettacolare

Il rischio di restare delusi daldi Ghost in the Shell di Rupert Sanders era forte, e per vari motivi. Per il confronto con ildi Mamoru Oshii , per la difficoltà di rendere digeribile ai più un universo insieme futuristico e moltoe soprattutto per la terribile memoria della prova dinella apparentemente simile Lucy del 2104… Eppure non saranno molti a uscire insoddisfatti dalla visione di unLe suggestioni orientali e gli sfondi di unasono i pilastri estetici di questa rilettura del classico del 1989 di Masamune Shirow, un punto di partenza più che un modello cui rifarsi, almeno nelle intenzioni del regista. Che da fan - dichiarato - ha ceduto al fascino delladel film precedente, dalla 'nascita' del Maggiore, al suo dialogo in barca con Batou e lo scontro sull'acqua… per non parlare dell'aspetto di molti dei protagonisti principali e, ovviamente, delle geishe robot (sulle quali avevamo già ammirato un interessante dieto le quinte ).più sostanziali in questo passaggio da un '2501' generato "dal mare dell'informatica" a un '2571' coscienza sporca della ricerca governativa sono peròquasi. Conche in quel momento storico si cercava di infondere a una epica costruita sul concetto di identità e di coscienza (abbondantemente sviluppato negli anni a venire). Nonostante il tentativo di ampliare l'aspetto 'Origins' con interessante seppur prevedibile background familiare, paradossalmente è il personaggio animato che fu a risultare più umano (con ovvie conseguenze di caratterizzazione), forse anche per la scelta di rendere evidente la natura meccanica della protagonista attraverso certeUn guscio (lo Shell) senz'anima (il Ghost) lo hanno già definito, ma in fondo, e anche i fan più esigenti non potranno non apprezzare il lavoro fatto e le rispondenze con il classico tanto amato. Un rischio relativo, dunque, compensato ampiamente dal susseguirsi di, di uno sviluppo noir lineare e comprensibile e di unaffidato a un fantastico Takeshi Kitano