Game Night, la recensione del folle e sanguinoso Tutto in una notte dal cast All-Star

Prima di oggi, sempre insieme,avevano diretto solo il Come ti rovino le vacanze (Vacation); e nel 2015 il risultato era stato gratificante, visti i 104 milioni incassati a fronte di poco più di 30. Numeri che il loro nuovo Game Night - Indovina chi muore stasera? ha già raggiunto, confermando la coppia di registi come, almeno per quel che riguarda leUna ulteriore certezza è data dalla scelta di Jason Bateman Rachel McAdams come fulcro della vicenda, due, ai quali si perdona molto, anche qualche eccesso macchiettistico. L'impressione è semmai che ci si affidi troppo alla loro interazione per far procedere lo sviluppo in alcuni momenti, e non tanto alla, usati a introdurre certi cambi di scena), in un gioco di riferimenti che in qualche maniera anticipa il finale, come vedremo.In effetti, senza nulla (o quasi) togliere ai due protagonisti, ancor più di loro sono alcuni comprimari - altrettanto noti - a rubare la scena. E a dare una. Su tutti il duo Friday Night Lights Kyle Chandler Jesse Plemons - per tacer dell'ex Dexter Michael C. Hall - con quest'ultimo a ribadire di essere uno degli attori più ricercati degli ultimi anni da tv e cinema. Dopo Breaking Bad e Fargo, oltre a Barry Seal e Hostiles e un paio di ultimi Spielberg, infatti, il texano continua a sorprendere per la sua paradossale versatilità a fronte di una sostanziale apparente fissità, fisica ed espressiva.Anche il film, in fondo,. I riferimenti ci sono tutti, d'altronde, dagli espliciti Invito a cena con delitto alla Signora in giallo fino al grottesco Una cena quasi perfetta, e forse ancor più al The Game di Penn e Douglas, con qualche ammiccamento al classico Hollywood Party (per tacer di Fight Club o I soliti sospetti). Una varietà difficile da gestire, e però integrata con un certo equilibrio in un unicum volutamente affannato. Certo il ritmo generale appare a tratti forzato e si scontano delle pause non perfettamente gestite, né posizionate, nella divisione della storia in piccoli atti successivi, ma alla fine della fiera