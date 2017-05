Frank & Lola: Michael Shannon e Imogen Poots si amano e si tradiscono nel noir appena arrivato in DVD

Dura ottantaquattro minuti. Un tempo brevissimo paragonato ai canoni del cinema hollywoodiano contemporaneo. Un'ora e ventiquattro minuti che bastano e avanzano per raccontare un'interessante storia di seduzione e ossessione: dinamiche dell'amore non certo nuove nel cinema ma che in questo film riescono a trovare respiro grazie alle ottime interpretazioni dei protagonisti.Diretto dae presentato alla precedente edizione del Sundance, Frank & Lola arriva in Italia senza passare dalla sala cinematografica, direttamente nel limbo dei: e. La scena si apre su Las Vegas, dove lo chef interpretato da Michael Shannon fa l'amore in maniera appassionata con Imogen Poots (la ricordiamo come protagonista di).. Una miscela di emozioni che rispecchia il tono del film. Assistiamo alla nascita di una storia d'amore tra due persone che hanno incassato tanti pugni da parte della vita: due solitari che si trovano nel bel mezzo della città del peccato. Arrivati alla fine del primo atto scopriamo che la ragazza, di quindici anni più giovane del protagonista, ha un passato dal quale non può né vuole liberarsi. Sarà l'inizio di un'escalation di gelosia che porterà il protagonista fino a Parigi alla ricerca di vendetta nei confronti di un misterioso uomo che ostacola la sua relazione.