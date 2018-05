Eva, la recensione del noir con Isabelle Huppert

Teatro e cinema, ossessione e desiderio. Il regista Benoît Jacquot si muove sul filo della psicoanalisi, cerca di fare filosofia senza trovare il giusto equilibrio con i suoi protagonisti. Predilige i movimenti di macchina azzardati, eEva potrebbe essere una storia sugli istinti repressi, sull’ambizione che s’infrange contro la mancanza di talento. Ma lo stile patinato e un’estetica portata al limite distruggono le buone intenzioni. Jacquot insegue i simboli, i continui rimandi al lato oscuro della nostra mente. Nella parte iniziale, il giovaneguarda morire l’anziano scrittore che lo porterà sotto i riflettori. Non fa nulla per aiutarlo, mentre chiude gli occhi nella vasca da bagno. Anni dopo, incontra per la prima volta la bellanella stessa posizione, ma piena di vita. Il richiamo potrebbe essere conturbante, con uno spirito che spazia dal noir al thriller, ma poi l’attenzione maniacale per i dettagli, in questo caso, spegne l’interesse.Bertrand, lo sciupafemmine di turno, è sempre bellissimo, senza un capello fuori posto. E la sua femme fatale Eva, tirata a lucido anche mentre dorme, non seduce il pubblico.. Pochi scossoni e colpi di scena prevedibili trascinano la vicenda verso un finale sottotono, che si può facilmente intuire. Ma forse l’errore imperdonabile di Jacquot è quello di voler fare il verso adel 1962 di Joseph Losey, ispirandosi all’omonimo romanzo della Serie Noire, targato 1946, di James Hadley Chase. All’epoca il film fu stroncato dalla maggior parte dei critici, e oggi meriterebbe maggiore considerazione. L’escort di alto borgo era interpretata da Jeanne Moreau , affascinante e “mangiauomini” allo stesso tempo. Era un’irresistibile dark lady, ben lontana dalla recitazione senz’anima di Isabelle Huppert, regina del cinema d’autore d’Oltralpe.