Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno, la recensione del guilty pleasure con Sylvester Stallone

ha bisogno di soldi. Del resto perché interpretareil sequel minore di Escape Plan , l’action thriller che lo vedeva in prima linea nel 2013 affiancato da Schwarzenegger?Questo non vuol dire che il nuovo sequel sia totalmente simile a uno di quei terribili film che il buon vecchio Sly interpretava all’inizio del ventunesimo secolo e che finivano per direttissima in Home Video, oggi disponibili nel cestone dell’autogrill (prodotti come Shade D-Tox );cerca comunque di puntare su spettacolo e tensione da pilota automatico, e una trama con spunti interessanti. Siamo di nuovo davanti alla storia di un uomo incarcerato in un super-labirinto, messo alla prova perché in grado di evadere da qualsiasi prigione. Sebbene ogni colpo di scena venga telefonato allo spettatore prima del tempo,Non ce la sentiamo però di calare l’ascia fino in fondo su questo sequel che viene distribuitoin negli USA e che da noi arriva direttamente al cinema.; ritrovare però il buon vecchio Sly svogliato sul grande schermo, part-time - lontanissimo dalle performance che ci ha regalato negli ultimi film di Rocky e altrettanto lontano dall’ironia degli Expendables - di certo non aiuta.