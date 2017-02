Bleed – Più forte del destino: la nostra recensione

Tra Boston e Providence ci sono solo 80 Km, come pochi anni dividono il Rocky cinematografico dalinterpretato dain Bleed – Più forte del destino di Ben Younger (1 Km da Wall Street, Prime). Presentato nella sezione Festa Mobile del Festival di Torino 2016 , il film prodotto da Martin Scorsese racconta la storia vera di un personaggio che il cinema non poteva non amare, considerata la sua. Ma soprattutto ci offre una- che aspettavamo dal Whiplash del 2014 (di quel Damien Chazelle definitivamente consacrato dai 6 Oscar del suo La La Land ) - capace di attraversare diverse fasi e mostrarci l'evoluzione di un personaggio più ricco di quanto possa sembrare.di dover assistere a una vicenda sportiva e umana prevedibile, oltre alla sensazione di una estetica 'low profile' data dalla ricostruzione dell'ambientazione familiare e popolare dalla quale parte l'epica raccontata, ci si trova infatti. Trascinati nel mondo - in primis interiore - di un ragazzo del quale scopriamo le molte ombre e le incredibili virtù. E la grande tenacia, base fondante, fino 'a riveder le stelle'.L'- creano un'atmosfera, ma soprattutto costruiscono un habitat cheentro i quali il protagonista si dibatte. Costretto ai margini dalla paura e dalla sfiducia altrui e a nascondersi in un seminterrato durante i suoi sei mesi da 'Iron Man', Teller/Paz cresce con il film, la superficialità diventa realizzazione, la vendetta si fa riscatto, senza risparmiarci il dolore (mostrato senza indulgenza, ma con una sorta di) che ci accompagnano - insieme a Aaron Eckhart (sua e nostra guida nei panni dell'ex pugile Kevin Rooney) - fino alla 'edificante' e a suo modo pedagogica conclusione. Che conferma i punti deboli dinonostante sia noto l'esito della storia e la cronaca a tratti soffochi il cinematografico.