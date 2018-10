Beautiful Boy, Steve Carell e Timothée Chalamet in un dramma tra padre e figlio (recensione)

Album di famiglia: i ricordi, le istantanee dei momenti più belli, i figli che muovono i primi passi. E poi quella volta al bar insieme, quando il padre e il “piccoletto” si sono messi a parlare la lingua dei klingon, come in un episodio diC’è stata una separazione, ma il dialogo non manca. Fino alla tossicodipendenza.Il “pargolo”, ormai maggiorenne, scopre l’eroina, l’ecstasy, e tutte le droghe presenti sul pianeta. Non riesce a farne a meno, è l’inizio di un incubo.è un loop: caduta, redenzione, felicità temporanea, crollo, e si ricomincia da capo.Non nella realtà.La speranza lascia il passo alla distruzione emotiva di un genitore, che non sa come salvare ciò che ha di più caro.Il presente è fatto di siringhe, anfetamine, telefonate nel cuore della notte e corse all’ospedale. Anche il centro di recupero è inutile. “Perché continui a farti?”, chiedono al disgraziato. “Non so, mi fa sentire bene”. Manca la forza di reagire, di rialzare la testa e ricominciare a vivere.Nic, il protagonista, ha bisogno di guarire dalle proprie insicurezze, non smette di fuggire da ogni responsabilità.. Così spreca il suo talento per la scrittura, distrugge il domani e, senza rendersene conto, anche chi lo ha messo al mondo.Il padre è disperato, non sa come andare avanti. L’unica soluzione è scegliere il distacco, il silenzio. Intanto passano i mesi, gli anni. Ma tutto resta immobile.Diventano macchine, programmate per sbrigare le faccende domestiche, ma non per volersi bene.offrono una prova maiuscola. Si scontrano, si abbracciano, piangono, sperano e, a tratti, arrivano a odiarsi. Di chi è la colpa? Di tutti e di nessuno. Prima dei titoli di coda si legge che: “la prima causa di morte per gli americani sotto i cinquant’anni è la droga”. Dati allarmanti, su cui il regista(già autore del dimenticabile Alabama Monroe realizza il suoA volte il regista spinge troppo sul pedale della musica, sull'enfasi, ma i buoni propositi e l’alchimia fra gli interpreti fanno dimenticare (in parte) certi compiacimenti. La vicenda è tratta da due bestseller: quello del giornalista David Sheff () e di Nic Sheff (). Due punti di vista che si fondono, e restituiscono lo spaccato di una tragedia.