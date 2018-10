Barbarella cinquant'anni dopo, perché rivedere il film con Jane Fonda

Figli del Sessantotto. Forse il film che meglio fotografa quegli anni, in Italia, è I pugni in tasca di Marco Bellocchio . La famiglia diventa il teatro del rifiuto di ogni regola, di ogni retaggio. La borghesia implode, i figli uccidono i padri, ballano sulle ceneri delle tradizioni. E’ la rottura con il passato, con le repressioni di ogni tipo. Violenza, disperazione, ribellione: salta qualsiasi canone.Invece, seguendo una corrente più “americana”, il ’68 è stato anche il periodo del, degli hippy, delle droghe e dell’amore libero. Per farla breve: Barbarella , la fantascienza senza pensieri che parlava alla realtà. Quest’avventura è una produzione franco-italiana, e nasce negli studi di Dino De Laurentiis sulla via Pontina, a Roma. Vi compare anche Ugo Tognazzi , nella parte di un cacciatore che vive in mezzo ai ghiacci su un pianeta lontano. Petto villoso, spirito da vero macho, riesce a sedurre la bella protagonista, una giovanissima Jane Fonda . Destò sorpresa quell’apparizione del grande attore in un ruolo del tutto anomalo. In realtà era lo “scioglimento” di un contratto per un’opera di tutt’altra natura, il mitico film “mai nato” di Federico Fellini , che si sarebbe dovuto chiamarema non venne mai alla luce.è costruito sul corpo dell’attrice, sulle sue forme. E’ snella, agile, e si adegua all’molto seducente che sfoggiava nel fumetto omonimo. Dove tutti la desiderano, e lei è disponibile, vuole solo divertirsi. I vestitini succinti la coprono a malapena, il regista Roger Vadim (all’epoca anche marito della protagonista) la mette in mostra, senza mai superare il limite. Giochi di ombre, di profili secondo la regola del vedo e non vedo. A modo suo, avrebbe lanciato una moda, targata Paco Rabanne, che si occupava dei costumi.