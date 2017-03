Autopsy - La nostra recensione

L'avevamo amato in Troll Hunter (un gioiello indie-horror da recuperare assolutamente), e non c'è dubbio che la mano di André Øvredal si senta anche in questo suo primo film di lingua inglese, eppure. Una spiegazione potrebbe trovarsi nell'abitudine al prodotto televisivo degli sceneggiatori (lo Ian B. Goldberg di ONCE e il meno esperto Richard Naing), pur in grado di costruire una storia dai molti ammiccamenti e dalle connessioni interessanti, ma insieme capaci di farci (aspettare e) sperare nel prossimocon cui il regista norvegese tornerà presto al fantasy legato alle tradizioni della propria terra.L'obitorio a gestione familiare dei due Tilden (il redivivo Emile Hirsch e un sempre solido Brian Cox ) è in sé location. Quando poi a inserirsi in una pur anomala routine è il misterioso cadavere di una giovane bella donna - abbondantemente osservata dalla macchina da presa, nella sua nudità e nella particolareggiata analisi dei suoi tessuti e organi interni - il passo è breve… Come quello tra il ricordo della Christina Ricci didel 2009 alla certezza che qualcosa di soprannaturale sta per accadere.Una sorta diche, però, nulla toglie alladel film nei suoi aspetti più thrilling. Sia per l'indagine che i due anatomopatologi portano avanti, secondo un iter assolutamente rigido e immutabile, sia per il parallelo disvelamento di una serie di. Quella verso la quale lo sviluppo ci indirizza:senza essere splatter,senza esser tradizionale,senza essere ridicola. Quella che avremmo potuto trovare in un B-movie, un film indipendente, ma con una cura maggiore. In ogni suo aspetto. Salvo, forse, per la sensazione di 'assenza' nel tirare le somme… Diun tale crescendo.