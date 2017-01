Allied - La nostra recensione

Solo nel 2015 ci aveva conquistati con la leggerezza, l'intensità e la magnificenza visiva di The Walk , caratteristiche che purtroppo Robert Zemeckis non sembra esser riuscito a infondere nel suo ultimo Allied - Un'ombra nascosta , almeno non con la stessa coerenza e un analogo risultato. Se in quel caso era stata una storia vera, fresca nella memoria e dal carisma evidente, a costituire una solida base alla narrazione, in questo caso, in fondo èquello su cui si punta… non abbastanza.e certe atmosfere, facilmente identificabili, per chiunque. In questo senso, poco aggiunge al dibattito il contestargli(il più ricorrente al Casablanca di Michael Curtiz , per dinamica, genere e ambientazione… per quanto qui la location reale siano state le Isole Canarie ) o certe concessioni a unadi quella che quei riferimenti ammetterebbero. In fondo il nostro demiurgo conosce il cinema che fu, e da tempo ci ha dimostrato di avere ilnecessario a tentare di orientare quello che sarà, di certo divertendosi acon le immagini e la loro costruzione (come si vede anche qui nei giochi di riprese e montaggio di piani e sequenze in movimento).L'avesse firmato Hitchcock, avremmo parlato di grande classico, e non si può negare che formalmente il film abbia molti dei crismi necessari , soprattutto quanto a struttura, e allae con una cornice ricostruita forse con troppa perfezione. Una sorta di 'patinatura' che non può essere considerata un difetto in sé, ma che in definitiva finisce con l'essere una sorta di cartina di tornasole delladel film, nonostante il dramma che racconta. Un'anima che avrebbe dovuto trasmettere l'elemento umano inserito in cotanto contesto, ma, nonostante il chiacchiericcio sollevato dalle cronache sul presunto affaire tra Brad Pitt