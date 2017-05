X Factor 2017: i nomi di Tommaso Paradiso, Stash e Levante per la giuria e le altre anticipazioni sullo show

prende corpo tra polemiche e tantissima curiosità da parte di pubblico e addetti ai lavori. Sono ancora tanti infatti i nodi da sciogliere sulla prossima edizione, l'undicesima, che vedrà ancora una volta al timone del programma il conduttore Alessandro Cattelan . Primo fra tutti, l'annuncio dei nuovi giudici in gara. L'anno scorso il tavolo della giuria era capitanato da Fedez , Alvaro Soler, Arisa e Manuel Agnelli.Quest'anno i nomi che circolano sono quelli di, leader dei Thegiornalisti, Levante, e Stash, quest'ultimo vincitore con i suoi The Kolors del talent Amici. Lo riporta il giornalista Michele Monina de Il Fatto Quotidiano. Tutto però è ancora avvolto nel mistero anche perché non è noto ancora se questi nomi entreranno tutti insieme, con un quarto giudice confermato anche quest'anno, oppure se uno solo di loro andrà a sostituire una 'vecchia' presenza in giuria.Lo show prodottoha in questi giorni dato il via ai primi casting in giro per l'Italia; contemporaneamente ha fatto discutere l'entrata in campo a partire da questa edizione della radio RTL 102.5, network più ascoltato d'Italia perché esso rinforza il legame tra le emittenti radiofoniche e lo show, per alcuni ormai incapace di sfornare prodotti validi dal punto di vista radiofonico. L'accusa che viene rivolta più frequentemente al programma è quella di essere esperienza a sé e di non offrire ai suoi vincitori una valida carriera professionale dopo la fine del programma. Su X Factor , e di conseguenza, stuzzicato dal fattore RTL, ha espresso in questi giorni il proprio parere Linus, noto deejay di Radio Deejay."Era da qualche anno che la situazione si trascinava e non ero contento del nostro rapporto di collaborazione - ha raccontato il direttore di Deejay a La Stampa -. È un programma bellissimo, se fossi un produttore televisivo, vorrei fare una cosa come quella". "Un conto è il programma tv, un altro l’aspetto musicale, che purtroppo non va da nessuna parte e mostra gli anni che ha. Nel resto del mondo X Factor non esiste praticamente più, l’Italia sta tenendo in vita un moribondo. Non ricordo nemmeno chi ha vinto l’anno scorso o quello prima. Non è successo niente da Mengoni in poi, con l’eccezione di Francesca Michielin. Due che ce l’avrebbero fatta anche senza talent".X Factor 11 sarà trasmesso a partire da settembre su Sky Uno. Le categorie del talent saranno le stesse dello scorso anno: ossia Under uomini, Under donne, Over 25 e Gruppi.