X Factor 2017: ecco la nuova giuria con Levante, Maionchi e le conferme di Fedez e Agnelli

Già Fiorello durante la suasi era lasciato sfuggire più di un dettaglio. Adesso arriva la conferma ufficiale. La giuria diè pronta. Confermate dallo scorso anno le presenze di Manuel Agnelli e dimentre le new entry saranno l'assoluta novità di Levante e il ritorno di Mara Maionchi La formazione ufficiale del talent di Sky Uno vedrà il rapper lombardo, l'indie rocker incazzoso, la discografica pungente ma materna e l'incognita Levante, giudicare ma anche far crescere i concorrenti del programma dal punto di vista personale e musicale.La cantautrice di origine calabrese, classe 1987, ha due album all'attivo, un libro, e un profilo Instagram molto seguito e aggiornato. La sua presenza segna il rafforzamento della quota indie del talent, che già con Agnelli era alla ricerca di rappresentanti di un diverso pubblico musicale magari anche meno mainstream. Gradita anche il ritorno della Maionchi, che intorno aha sempre gravitato con il format Mara dixit e la conduzione dell'Xtra Factor anche dopo aver lasciato il banco della giuria nel 2017.Fedez invece è il meno misterioso dei profili citati. Ormai alla sua quarta edizione da giurato, ha dimostrato di sapersi muovere sul palco e dietro al palco e di non temere la competizione con il più intellettualoide Agnelli. Tuttavia, la parte debole del talent è stata spesso quella femminile. Da, alla Ventura, le giudici femminili non sono durate più di una edizione, salvo ritornare a sprazzi. Che Levante possa fare la differenza? Vedremo. Intanto che sia un buon X Factor per tutti.