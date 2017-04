Will & Grace reunion: aumentano gli episodi della nuova stagione 

NOTIZIE

Non più dieci ma dodici: NBC espande l'ordine di episodi della nona stagione di Will & Grace. Il revival arriverà a fine anno.

06.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



La mossa suona come un attestato di fiducia da parte di NBC, la rete che ha trasmesso la serie e manderà in onda i nuovi episodi. Le star originali, Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally, sono tutte a bordo. Non solo: Max Mutchnick e David Kohan, showrunner della serie originale, sono tornati a ricoprire lo stesso ruolo nel revival, così come James Burrows, regista di ogni singolo episodio della serie e anche di quelli nuovi.

Andato in onda per otto stagioni dal 1998 al 2006, Will & Grace ha avuto un forte impatto nell'opinione pubblica in quanto prima serie a trattare in maniera aperta e senza pregiudizi l'argomento dell'omosessualità. Nel corso degli anni ha incassato ottantatré nomination agli Emmy e ne ha vinti sedici. Vedremo se la nuova stagione riuscirà a ripetere questo miracolo.

Fonte: Deadline