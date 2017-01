Will & Grace: Megan Mullally svela i primi dettagli sul revival Nbc

Parlando alla rivista Rolling Stone, Megan Mullally ha raccontato come il cast originale di Will & Grace si sia riunito in segreto per l'episodio speciale dedicato alla campagna presidenziale e come questo abbia portato all'annunciato revival della serie su NBC . In un momento storico in cui il nuovo vice-presidenteè stato attaccato per le sue durissime dichiarazioni omofobe e l'amministrazione Trump pare determinata a cancellare i passi avanti fatti durante l'era Obama, Will & Grace è più attuale che mai, e questo non sarà dimenticato nella nuova stagione.L'attrice, interprete di Karen Walker, ha dichiarato: “L'idea è di rendere la serie il più divertente possibile, ma credo che sia sempre stata attuale. Perciò sono certa che affronteremo qualunque tema assurdo sia all'ordine del giorno, se non staremo già tutti vivendo in campi di lavoro per allora”. La serie, nel momento di massimo splendore, registrava 17 milioni di spettatori ogni settimana. L'ex vice-presidente, parlando nel corso di una votazione in North Carolina per bandire i matrimoni gay nel 2012, arrivò a dichiarare che Will & Grace aveva “fatto di più per educare il pubblico americano” al tema dell'omosessualità “di quanto chiunque altro avesse fatto prima”.Non è un caso, dunque, che il cast abbia deciso di riunirsi per convincere gli elettori indecisi a votare perinvece che per: “Lo abbiamo fatto in segreto, senza che NBC lo sapesse – ammette la Mullally – I creatori della serie ebbero l'idea e, misteriosamente, tutti immediatamente dissero sì”. L'attrice lesse lo script la sera prima delle riprese e l'episodio fu girato in appena una giornata. L'esperienza convinse la Mullally che l'alchimia tra gli interpreti che rendeva speciale la serie non era per nulla scemata. “Scrissi subito una mail a uno dei creatori dicendo 'Perché non possiamo semplicemente ricominciare la serie?'”, e lui mi rispose: 'Possiamo!'”.La Mullally ha dichiarato di non poter rivelare nulla sui dieci nuovi episodi che la vedranno calcare il set con i colleghi Eric McCormack Sean Hayes . Ma ha ammesso che le riprese dovrebbero iniziare a fine estate, per un debutto previsto nella stagione 2017-2018. Campi di lavoro permettendo.