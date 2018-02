Westworld: il nuovo trailer della stagione 2 direttamente dal Super Bowl

NOTIZIE

La rivolta dei robot contro gli umani è al centro della nuova stagione della serie HBO, in arrivo il 22 aprile

05.02.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







HBO ha approfittato del Super Bowl per diffondere il nuovo trailer della seconda stagione di Westworld . Eccolo.

La nuova stagione di dieci episodi debutterà su HBO il 22 aprile. In Italia sarà trasmessa da Sky Atlantic. Creata da Lisa Joy e Jonathan Nolan, la serie è ispirata al film Ed Harris, Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, James Marsden, Ben Barnes, Ingrid Bolsø Berdal, Clifton Collins, Jr., Luke Hemsworth, Sidse Babett Knudsen, Simon Quarterman, Rodrigo Santoro, Angela Sarafyan, Jimmi Simpson, Tessa Thompson e Shannon Woodward. Qui il trailer precedente. In Italia sarà trasmessa da Sky Atlantic. Creata da, la serie è ispirata al film Il mondo dei robot di Michael Crichton, creatore di Jurassic Park. Il cast di Westworld include

La prima stagione si concludeva con la rivolta dei robot contro gli ospiti del parco e con la scoperta che Westworld non è l'unica attrazione presente: accanto ad essa c'è un mondo battezzato per ora dai fan “Samurai World”. Ma di quest'ultimo nessuna traccia nel trailer, dove non si scorge neppure l'altro potenziale nuovo mondo, ovvero l'antica Roma. È possibile che HBO voglia tenersi strette queste eventuali rivelazioni fino all'arrivo della nuova stagione.