Westworld: Evan Rachel Wood annuncia quando arriverà la stagione 2

Se HBO non dà conferme ufficiali, ci pensano gli attori: Evan Rachel Wood ha rivelato quando tornerà Westworld con la seconda stagione. Lo ha fatto su Twitter in risposta a un fan, che le ha scritto: “Puoi per favore dirci quando tornerà Westworld? Sto impazzendo”. La sua risposta: “Primavera 2018”. Non una data molto precisa, ma almeno abbiamo un'idea di quando aspettarci i nuovi episodi.