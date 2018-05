Westworld avrà una terza stagione, la HBO rinnova la serie

NOTIZIE

Nuovi episodi in arrivo per lo show fantascientifico sul parco a tema popolato da androidi

A una settimana dalla messa in onda dei nuovi episodi di Westworld , la HBO rinnova lo show per una terza stagione.

La serie è interpretata da Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jimmi Simpson, Jeffrey Wright, James Marsden e Tessa Thompson. La seconda stagione della serie fantascientifica ambientata in un parco a tema popolato da androidi vede quest'ultimi ribellarsi ai loro creatori. Non è stata rivelata alcuna data di messa in onda della terza stagione, possiamo solo stimare un periodo di un anno e mezzo, lo stesso che ha separato la fine della prima dall'inizio della seconda.



Jonathan Nolan (fratello di Christopher) e Lisa Joy, Westworld è anche prodotta dalla Bad Robot di J.J. Abrams insieme alla Warner Bros. Television. La serie è tratta da Michael Crichton.

Creata da(fratello di Christopher) e, Westworld è anche prodotta dalla Bad Robot diinsieme alla Warner Bros. Television. La serie è tratta da ll mondo dei robot film del 1973 scritto e diretto da