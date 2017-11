Vikings 5, dal Lucca Comics foto e trailer in anteprima della nuova stagione

NOTIZIE

NOTIZIE

03.11.2017







Vikings 5 è in arrivo in anteprima esclusiva per l’Italia in streaming per TIMVISION da giovedì 30 novembre. Lo show sarà trasmesso con un episodio a settimana a meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti. Lucca come la Scandinavia. La quinta stagione dello show Vikings arriva a contagiare la città toscana per un’intera serata dedicata al finale della quarta stagione e all’anteprima esclusiva per l’Italia dei primi trailer della quinta stagione. L’appuntamento è fissato per sabato 4 novembre alle 16.00 al Cinema Centrale.è in arrivo in anteprima esclusiva per l’Italia in streaming perda giovedì 30 novembre. Lo show sarà trasmesso con un episodio a settimana a meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti.

ECCO IL TRAILER IN ANTEPRIMA E LE FOTO DELLA NUOVA STAGIONE























Nella quinta stagione faremo la conoscenza del personaggio del giovane e spregiudicato vescovo Heahmund ( Jonathan Rhys Meyer ), un nuovo nemico acerrimo e pericoloso.

Tra le new entry nel cast per questa quinta stagione vedremo anche il campione mondiale di wrestling Edge.



Come ha raccontato a Variety il creatore di Vikings 5: "Per la 5° stagione avevo bisogno di un nuovo eroe, di un nuovo guerriero. Ho pensato a Jonny perché lo conosco da quando abbiamo fatto I Tudors. E’ così bello da guardare, quando appare sullo schermo è come se ogni cosa sparisse. E’ fantastico”.