NOTIZIE

Video: Sesame Street omaggia Orange is the New Black con una parodia esilarante

07.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Sesame Street, il popolare programma per ragazzi mandato in onda da HBO, ultimamente ha trasmesso una serie di azzeccate parodie di celebri serie TV. Dopo Downton Abbey (“Upside Downton Abbey”), True Blood (“True Mud”) e Twin Peaks (“Twin Beaks”), stavolta la trasmissione si è concentrata su



, il popolare programma per ragazzi mandato in onda da HBO, ultimamente ha trasmesso una serie di azzeccate parodie di celebri serie TV. Dopo Downton Abbey (“Upside Downton Abbey”), True Blood (“True Mud”) e Twin Peaks (“Twin Beaks”), stavolta la trasmissione si è concentrata su Orange is the New Black , la serie Netflix che tornerà il 9 giugno con la quinta stagione. Ancora una volta, la parodia è perfetta e i Muppet di Jim Henson, nei ruoli dei vari protagonisti della serie, sono esilaranti, non solo per i bambini. Potete vedere il filmato, “Orange is the New Snack”, qui di seguito.

Il video inizia con una perfetta riproduzione della sigla di Orange is the New Black e prosegue introducendo i protagonisti in versioni “muppetizzate”. Siamo alla Litchfield Academy, anziché al penitenziario Litchfield, e incontriamo subito Piper Snackman (parodia della Piper Chapman di Taylor Schilling). Tra gli altri personaggi troviamo l'insegnante Moustache (ovvero Porn Stache, interpretato da Pablo Schreiber nella serie) e Googly Eyes (Crazy Eyes, Uzo Aduba).

Naturalmente il divertimento è riservato ai fan. E viene anche da chiedersi in che modo il pubblico target di Sesame Street possa capire questi riferimenti a una serie per soli adulti. Ma, dopo tutto, si tratta di un atto di pietà nei confronti degli innumerevoli genitori costretti a seguire la trasmissione con i loro figli: almeno, per una volta, si possono fare quattro risate liberatorie.