La piattaforma streaming sta trattando con Warner Bros. per realizzare una nuova stagione della serie con Kristen Bell

Veronica Mars pronta a tornare in una serie revival su Hulu

22.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Nell'epoca dei revival era solo questione di tempo prima che tornasse anche Veronica Mars . La notizia non è ancora certa, ma pare che Warner Bros. Television stia contrattando con la piattaforma streaming Hulu per lanciare una nuova stagione della serie, ovviamente con la star originale Kristen Bell nel ruolo della giovane detective creata da Rob Thomas , il quale tornerebbe a scrivere gli episodi.

Una delle questioni principali da risolvere, nel caso l'affare andasse in porto, sarebbe l'agenda di Kristen Bell, che ha un ruolo fisso nella serie The Good Place sulla NBC. Un eventuale revival di Veronica Mars dovrebbe dunque lavorare intorno a quest'altro impegno, e perciò sarebbe molto probabilmente una serie limitata composta da otto o dieci episodi.

La serie originale non è mai stata un successo travolgente, e infatti è durata solamente tre stagioni, dal 2004 al 2007. In seguito alla cancellazione, però, Veronica Mars è diventata un cult tale da generare persino un film, uscito nel 2014, finanziato in parte tramite una campagna Kickstarter di enorme successo.

Jason Dohring, Enrico Colantoni, Percy Daggs III, Francis Capra, Ryan Hansen, Teddy Dunn, Michael Muhney, Tina Majorino e Il cast originale includeva anche Amanda Seyfried , nel ruolo di Lilly Kane, la migliore amica di Veronica misteriosamente assassinata. Per ora non è chiaro se qualcuno di questi interpreti tornerà anche nel revival.

