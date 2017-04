Veloce come il vento arriva su Timvision in prima visione assoluta

Sarà Veloce come il vento di Matteo Rovere il prossimo titoloa essere trasmesso dainfatti gli abbonati della piattaforma on demand di TIM potranno trovare in cataglogo il film diretto dal produttore di Smetto quando voglio, che ha ottenuto 6 statuette ai David di Donatello 2017 . Ennesimo prestigioso film di successo ad aggiungersi all'offerta, il film rende omaggio, seppur in forma romanzata, al pilota Carlo Capone, vincitore del Campionato Europeo di Rally nel 1984, scomparso dalle gare ufficiali e dalle corse per il sopraggiungere di tragedie familiari.A dare vita alla vicenda 'liberamente ispirata' alla storia vera del pilota di rally è Stefano Accorsi (vincitore del David di Donatello 2017 e del Nastro d’argento 2016 come miglior attore protagonista), protagonista al fianco di Matilda De Angelis (vincitrice del Premio Biraghi ai Nastri d’Argento 2016, attrice rivelazione dell’anno al Taormina Film Fest 2016 e candidata al David di Donatello 2017 come miglior attrice protagonista).Quest'ultima è la giovane e talentosa pilota di 17 anni del prestigioso Campionato Italiano GT che incontriamo subito. Durante una delle prime gare, infatti, il padre viene colpito da un infarto fulminante, facendo sì che al successivo funerale si presenti Loris (Stefano Accorsi), il fratello maggiore che Giulia non vede da 10 anni, ora tossicodipendente ma un tempo pilota di talento, soprannominato per la sua guida spericolata “Il Ballerino”. Avendo scoperto che dalla vittoria del campionato di Giulia dipende la sorte della casa di famiglia, Loris decide di aiutare la sorella a raggiungere il traguardo. Giulia migliora di gara in gara riuscendo a scalare la classifica ma il rapporto tra i due continua ad essere compromesso a causa della dipendenza di Loris.Nel cast del film anche Lorenzo Gioielli (Una madre, Il Divo, La Grande Bellezza, Smetto quando voglio), Paolo Graziosi (Il Divo, Il Giovane Favoloso, Gli Ultimi saranno ultimi) e Roberta Mattei (Non essere cattivo).