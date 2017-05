Valeria Marini, dalla vita in provincia ai baci stellari: la nostra vamp compie 50 anni 

Dalla provincia, quella viterbese, dove è nata, alla Sardegna, terra della madre dove è cresciuta, a Roma, dove si è formata al liceo e soprattutto nel mondo dello spettacolo muovendo i primi passi come modella. Una carriera lunga per Valeria Marini, la soubrette che oggi compie 50 anni. Valeria Marini è la nostra diva più ironica e frivola, celebrata più dalla televisione che dal cinema ma comunque entrata a pieno titolo nel cuore degli italiani.Agli inizi, il destino di vezzosa bambolina della TV nostrana, solo per posa però perché dietro il fenomenosi nasconde invece una grande intelligenza, era già nel nome. A quei tempi, quelli della gavetta, Valeria era Lolly, così si faceva chiamare manifestando quello che sarebbe stato poi un suo vero e proprio marchio di fabbrica: il vampismo, l'essere vamp a qualunque costo e in maniera rampante. Ossia una maniera di concepire la propria immagine tutta basata sulla frivolezza e sulla leggerezza.Il vampismo rampante diventerà evidente a partire dal 1993 quando la Marini arriva al Bagaglino e comincia la sua carriera di primadonna dello show. Nel 1994 è primadonna nello show del Bagaglino, in onda su Rai Uno.Nel 1996 è ancora la showgirl di punta del Bagaglino nel varietà diRose rosse. Sono anni in cui il glamour della Valeria nazionale è immenso, il suo essere vamp, ossia l'esaltazione giocosa di ogni mossa e della propria femminilità, diventano marchio di fabbrica. Valeria si muove così da sempre, da quel palco tipico del varietà, come una grande diva d'altri tempi anche se ultimamente le gaffe non mancano specialmente da quando si è votata, come tanti altri, alla partecipazione nei reality show.Quando si parla di reality show, la grande diva è nuda. In senso letterale e simbolico. Durante la sua partecipazione al GF Vip , arriverà terza, si è dimenticata della diretta cambiandosi l'intimo davanti agli spettatori. Mentre quando è all'Isola dei famosi come concorrente nel 2012, sbaglierà clamorosamente due domande nella prova culturale. Prima cadendo con la matematica delle tabelline, poi sull'identità dell'autore della Cappella Sistina, confondendo Leonardo con Michelangelo. Nulla che possa però scheggiare l'immagine divertita della diva. Niente musi lunghi quando si viene colte in fallo; al contrario risolini, sorrisi, voglia di non prendersi troppo sul serio.Eppure anche la bambina dello show business italiano sente ora il bisogno di diventare grande. Proprio alla soglia dei 50 anni ha dichiarato al settimanale Gente che diventerà madre presto con l'aiuto della medicina e forse di un padre che non sarà necessariamente anche fidanzato. Auguri Valeria, che al tuo pubblico sembri ancora tanto figlia prima di diventare madre per la prima volta.