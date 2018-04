V-Wars, Ian Somerhalder in una nuova serie sui vampiri

NOTIZIE

Il protagonista di The Vampire Diaries in una serie prodotta da Netflix e ispirata ai romanzi di Jonathan Maberry

17.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



V-Wars, è tratta da una serie di romanzi di Jonathan Maberry. Netflix ha ordinato la prima stagione di dieci episodi direttamente, senza passare dal pilot. Dopo aver interpretato il ruolo di Damon Salvatore nella serie The Vampire Diaries , conclusasi nel 2017 dopo otto stagioni, Ian Somerhalder è pronto a tornare in una nuova serie a tema vampiri, stavolta per Netflix. La serie, intitolata, è tratta da una serie di romanzi di. Netflix ha ordinato la prima stagione di dieci episodi direttamente, senza passare dal pilot.

La trama ricorda abbastanza da vicino quella di The Strain, la serie tratta dai romanzi di Guillermo del Toro e Chuck Hogan. Somerhalder interpreterà il dottor Luther Swann, costretto a lottare contro il tempo per fermare uno strano morbo che trasforma le persone in pericolosi predatori che si nutrono di altri esseri umani. Dopo che il suo migliore amico, Michael Fayne, viene infettato, Swann viene trascinato in questo mondo di orrore. La società inizia a crollare e, mentre Fayne diventa un leader del mondo underground dei vampiri, infetti e sani iniziano a farsi la guerra.

V-Wars sarà prodotta da IDW Entertainment, una casa editrice di fumetti che negli ultimi anni ha esteso il suo campo anche alla televisione e al cinema.

Fonte: Variety