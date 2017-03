Una mamma per amica: Netflix inizia a pensare a una nuova stagione con Lorelai e Rory

Il futuro di Una mamma per amica è tutt'altro che chiuso. L'amata serie TV potrebbe tornare a vivere su Netflix, la piattaforma streaming che ha rilanciato lo show distribuendo lo scorso novembre Una mamma per amica: Di nuovo insieme

È stato il chief content officer di Netflix,, a confermare di aver iniziato a discutere del futuro della serie con i creatori: "Speriamo di vedere nuovi episodi. Amiamo il successo dello show e i fan hanno apprezzato la qualità degli ultimi episodi. Era proprio quello che speravano". Sarandos ha aggiunto: "La cosa peggiore sarebbe aspettare un paio d'anni per poi deludervi. L'ultima volta hanno fatto un ottimo lavoro e i fan sono emozionati per il futuro della serie. Ne stiamo parlando".I quattro episodi di(questo il titolo dell'ultima stagione dello show) sono stati seguiti da quasi cinque milioni di spettatori negli USA. La serie ha lasciato i fan con un grosso: una sequenza in cui Alexis Bledel ) ha confessato alla madre Lauren Graham ) di essere incinta.In precedenza i realizzatori avevano parlato di un potenziale futuro dello show, dichiarando: "Avevamo in mente un percorso specifico per questi personaggi. Ci siamo riusciti. E per quanto riguarda il futuro... deciderà l'universo adesso. Quello che deve succedere succederà".Fonte: THR