Un sex tape con Mischa Barton in vendita ai giganti del porno online

Anche Mischa Barton , ex star di The O.C. , rischia di cadere nel vortice scandaloso dei sex tape. Un video che ritrarrebbe l'attrice “fare sesso in varie posizioni” sta venendo offerto a vari siti di video pornografici da, noto mediatore in questo genere di affari. Il prezzo di partenza è di 500 mila dollari e Blatt si dice “certo” che la donna ritratta sia la Barton.