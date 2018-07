Ultraman ritorna in una serie animata prodotta da Netflix

Ultraman è pronto a tornare in azione. L'eroe giapponese, protagonista di una leggendaria serie TV anni '60, rivivrà in una serie anime prodotta e distribuita da Netflix.

La serie originale fu ideata da uno dei creatori di Godzilla,, e faceva parte del filone cosiddetto “tokusatsu”, ovvero film e serie live action caratterizzati da un ampio uso di effetti speciali (come i film di Godzilla , la serie da cui vennero tratti i Power Rangers). La trama era incentrata su Ultraman, una sorta di poliziotto spaziale che si fondeva con un umano per combattere una serie di kaiju preistorici.

La nuova versione non sarà live action, marealizzata da(Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) e(regista del film di Capitan Harlock ). A produrre ci sarà anche il noto studio di animazione giapponese Production I.G. Netflix ha diffuso il primo poster della serie, che arriverà nel 2019.