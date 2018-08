Ufficiale, The Big Bang Theory finirà con la stagione 12

NOTIZIE

23.08.2018 - Autore: Marco Triolo







QUIZ: QUALE PERSONAGGIO DI THE BIG BANG THEORY SEI? La stagione 12 di The Big Bang Theory sarà anche l'ultima. L'amata sit-com CBS si concluderà dunque con la prossima stagione, una notizia che tutti più o meno si aspettavano, ma che finora Warner Bros. Television e CBS erano stati riluttanti ad ammettere. Ora, insieme a Chuck Lorre Productions, hanno diramato un comunicato in cui si legge: “Saremo per sempre grati ai nostri fan per il loro supporto di The Big Bang Theory nelle passate dodici stagioni. Noi, insieme al cast, agli sceneggiatori e alla troupe, siamo estremamente riconoscenti per il successo dello show e abbiamo intenzione di realizzare una stagione finale, e un finale di serie, che porteranno The Big Bang Theory a un'epica conclusione creativa”.

Jim Parsons, Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar, Simon Helberg, Melissa Rauch e Mayim Bialik – scadranno dopo la lavorazione della nuova stagione e, poiché l'ultima volta le contrattazioni



LE STAR DI THE BIG BANG THEORY IERI E OGGI. Le ragioni di questa decisione vanno cercate più che altro in questioni economiche e organizzative. I contratti delle star –– scadranno dopo la lavorazione della nuova stagione e, poiché l'ultima volta le contrattazioni sono durate mesi , la rete non avrebbe molta voglia di rinegoziare con fatica tutto da capo.

Oltretutto, Parsons ha fatto capire di essere pronto a lasciare The Big Bang Theory. Senza Sheldon, per molti attrattiva principale della sit-com, gli autori avrebbero dovuto riconfigurare profondamente la serie, rischiando di perdere una bella fetta di pubblico. Alla fine, i produttori, la rete e gli interpreti hanno convenuto di chiudere in bellezza, ora che The Big Bang Theory fa ancora ottimi ascolti e con il cast originale ancora al completo.

La stagione 12 di The Big Bang Theory partirà in USA il 24 settembre.

Fonte: Variety