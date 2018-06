Ufficiale, Pappa e ciccia torna in uno spin-off senza Roseanne Barr

NOTIZIE

Roseanne, con uno spin-off che recupererà il cast escludendo È confermato: ABC tenterà di proseguire con il revival di Pappa e ciccia , alias, con uno spin-off che recupererà il cast escludendo Roseanne Barr . L'attrice e produttrice della serie è stata fortemente criticata per un tweet razzista che ha spinto la rete a chiudere il revival dopo la prima stagione, nonostante l'enorme successo di pubblico.

Lo spin-off, il cui titolo di lavorazione è The Conners, seguirà la famiglia di Roseanne costretta ad affrontare la vita in un modo completamente nuovo dopo una serie di eventi imprevisti. Possiamo immaginare che si tratterà della morte di Roseanne, o di qualche altro stratagemma teso a cancellare il personaggio limitando i danni. ABC ha ordinato alla compagnia di produzione Carsey-Werner una prima stagione di The Conners da dieci episodi.

Secondo l'accordo stipulato, la Barr manterrà i diritti del personaggio di Roseanne se mai lo volesse riutilizzare in futuro in un altro spin-off o revival. “Mi pento delle circostanze che hanno causato la mia esclusione da Roseanne – ha dichiarato l'attrice in un comunicato – Ho accettato l'accordo affinché i posti di lavoro di duecento persone, tra gli amati cast e troupe, potessero essere salvati, e auguro il meglio a tutti i coinvolti”. The Conners partirà in autunno al posto della seconda stagione di Roseanne.

