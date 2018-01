Ufficiale: il gran finale di Game of Thrones arriverà nel 2019

NOTIZIE

05.01.2018 - Autore: La redazione



George R.R. Martin che concluderanno le loro storie con gli ultimi sei episodi attualmente in lavorazione.

E' ufficiale, l'ottava e ultima stagione de Il trono di spade non andrà in onda prima del 2019. A confermare la notizia è stata la HBO: bisognerà dunque aspettare almeno un anno per ritrovare i personaggi dello show cult tratto dai libri diche concluderanno le loro storie con gli ultimi sei episodi attualmente in lavorazione.

Un gran finale che si preannuncia come uno dei principali eventi televisivi dell'anno prossimo. Game of Thrones chiuderà i battenti, ma HBO ha tutt'altra intenzione che abbandonare definitivamente i personaggi della serie: il network, infatti, è attualmente al lavoro sullo sviluppo di diversi prequel dello show.



Le riprese dell'ottava stagione, la cui data ufficiale di messa in onda non è stata ancora rivelata, sono iniziate a ottobre e si concluderanno ad agosto 2018. La notizia dell'attesa non è certo un colpo di scena, dal momento che gli ultimi episodi della saga saranno probabilmente diversi tra di loro in termini di durata (notizia ancora non confermata) e dunque ai realizzatori servirà molto più tempo del solito.



"Si tratta di riprese molto complicate - ha precedentemente affermato Casey Bloys, programming president di HBO - Si svolgeranno su diversi continenti e includeranno tutti gli aspetti tecnici immaginabili. E poi servirà tutto un lungo periodo per gli effetti speciali".



L'ottava serie di Game of Thrones sarà diretta dagli showrunner David Benioff e D.B. Weiss e da David Nutter e Miguel Sapochnik.