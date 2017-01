Twin Peaks: la terza stagione in partenza il 30 aprile?

Non c'è ancora nessuna conferma ufficiale sulla data di debutto della nuova stagione di Twin Peaks , che sarà mandata in onda in USA da Showtime. Sappiamo da tempo che la rete dovrebbe trasmetterla in primavera, ma una data precisa non è stata comunicata. Fino ad ora.Il sito Welcome to Twin Peaks ha postato alcune foto del calendario 2017 di Showtime, non nel senso di calendario della programmazione ma nel senso di vero e proprio calendario fisico. E il mese di maggio presenta una bella fotografia del Great Northern Hotel sulle White Tail Falls, luoghi storici di Twin Peaks (in realtà le cascate e il Salish Lodge di Snoqualmie, Washington, dove si gira la serie). Non solo: domenica 30 aprile è decorata con l'iconico cartellone della città che reca la scritta Welcome to Twin Peaks. Che sia quella la data di debutto della serie?Showtime per ora non si è pronunciata, ma la cosa ha senso: la sesta stagione di Homeland si concluderà martedì 2 maggio e dunque è plausibile che Twin Peaks parta in quei giorni per sostituire Homeland come programma di punta della rete. È probabile, comunque, che presto avremo una conferma, quando partirà il tour promozionale di Showtime il 9 gennaio. Girava anche voce che la serie avrebbe debuttato al Sundance Film Festival (19-29 gennaio), ma il creatoreha smentito tutto su Twitter.