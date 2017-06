Twin Peaks: Dougie Jones alla riscossa nel settimo episodio del revival

NOTIZIE

20.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



ATTENZIONE: SEGUONO SPOILER SUI PRIMI SETTE EPISODI DELLA NUOVA STAGIONE DI TWIN PEAKS. SIETE AVVERTITI!

un film di diciotto ore, e non solo: è un film di Basterebbe una delle ultime scene del settimo episodio di Twin Peaks per capire di non trovarci di fronte a una serie TV qualunque. No, la terza stagione di Twin Peaks è a tutti gli effetti, e non solo: è un film di David Lynch di diciotto ore. Dunque non stupisce vedere una sequenza di due minuti interi in cui un uomo spazza del Bang Bang Bar. Una cosa del genere in un'altra serie non la vedremmo, va contro ogni possibile regola della narrazione seriale e televisiva. È puro, ipnotico cinema di Lynch.





Arrivato alla settima puntata, il revival della serie mantiene lo straordinario equilibrio tra onirismo e linearità che lo ha contraddistinto finora. Lynch è riuscito a tenere a bada il suo lato più sperimentale, incasellandolo in una struttura narrativa comprensibile. Riuscendo addirittura a elaborare una delle mitologie più volutamente bizzarre che si siano mai viste in televisione, rendendola via via sempre più chiara e coerente.

Naturalmente ci sono parecchie “zone grige”, aree in cui il nostro cervello fatica a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, ma anche questo fa parte del fascino di Twin Peaks. E, al di là di un po' di passaggi che vanno presi così, per fede verso Lynch, il resto comincia ad avere un senso inaspettatamente compatto. Ad esempio la dualità tra i Cooper: quello cattivo ora è evaso di prigione e ci aspettiamo che vada a caccia di quello buono, che sta vivendo sotto mentite spoglie (Dougie Jones) in Nevada. Non è chiaro chi abbia creato Dougie, se uno dei due Cooper o qualcos'altro. Ma è evidente che lo verremo a sapere in maniera abbastanza precisa nei prossimi episodi, sempre che Lynch non decida di sviare totalmente e tradire le nostre aspettative (non è da escludere).

Emerge sempre più, nel corso degli ultimi episodi, l'elemento detection che pareva assente all'inizio. Cole e Rosenfield stanno indagando sul ritorno di Cooper, sono certi che quell'uomo non sia davvero l'agente scomparso e, per confermarlo, tirano in ballo un personaggio che conosciamo molto bene, anche se non lo abbiamo mai visto finora: Diane, la donna a cui Cooper parlava sempre nelle sue registrazioni. A interpretarla, Lynch chiama una sua fedelissima, Laura Dern , che fa un lavoro straordinario regalandoci, con il suo look sopra le righe e il suo caschetto biondo platino.

L'altro equilibrio che Lynch ha ritrovato è quello tra commedia e orrore, tipico della serie originale: si ride tanto quanto ci si spaventa, in Twin Peaks. Le disavventure di Dougie Jones sono finora leggere e luminose, mentre quelle del doppelganger di Cooper sono sempre buie e inquietanti. Luce e buio, Loggia Bianca e Loggia Nera. La dualità che sta alla base di Twin Peaks. Ma in questo episodio qualcosa si è spezzato: un agente del male, visto anche nella scorsa puntata, attacca Cooper/Dougie e lo spinge a reagire (con la rapidità di un cobra!). Chissà che non sia l'inizio di un processo di risveglio per il personaggio.

L'impressione, finora, è che Lynch ci stia tirando addosso una serie di false piste. Ci spinge a vedere in Ci spinge a vedere in Amanda Seyfried la “ nuova Laura Palmer ”, salvo poi non farla apparire per altre due puntate. Tira fuori dal cilindro vecchi volti qua e là, ci fa ritrovare le pagine perdute del diario di Laura Palmer (con tanto di paradosso temporale onirico). Salta sempre più spesso alle location storiche della saga. Ma sembra farlo più per confonderci, perché attualmente la sua attenzione è divisa tra Nevada, New York e South Dakota. Non siamo nemmeno a metà serie, comunque, e c'è sempre spazio per uno sconvolgimento totale e un ritorno ai luoghi della serie originale. Ma, anche se andasse avanti così, il nuovo Twin Peaks ci piacerebbe comunque.

Twin Peaks è attualmente in onda su Sky Atlantic HD. I nuovi episodi sono disponibili nella versione italiana ogni venerdì alle 21.15.