Trovato morto Mark Salling, ex star di Glee arrestata per pedopornografia

30.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Un brutto finale per una brutta storia. Quella di Mark Salling , ex star di Glee (interpretava Puck) trovata morta vicino al letto di un fiume a Sunland, California. Aveva 35 anni. A quanto pare la causa della morte è suicidio: Salling sarebbe stato trovato impiccato a un albero, morto da diverso tempo.

Salling si era dichiarato colpevole lo scorso ottobre in un caso di pedopornografia e attendeva la sentenza a marzo. Rischiava dai quattro ai sette anni di carcere, vent'anni di libertà vigilata e avrebbe dovuto inoltre registrarsi come “sex offender”.

Salling era stato arrestato a dicembre 2015, quando una perquisizione in casa sua da parte della taskforce di Los Angeles creata per gestire i casi di crimine su internet contro minori aveva rivelato il materiale pedopornografico sul suo computer portatile, su un hard disk e su una chiavetta USB. Stando al fascicolo del caso sarebbero più di 50 mila tra immagini e video sul laptop e circa 4 mila immagini e 160 video sulla USB. Salling si era dichiarato non colpevole nel giugno del 2016. Poi si era dichiarato colpevole di un reato: “possessione di pedopornografia relativa a un minore prepuberale”.