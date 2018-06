Tredici, Netflix rinnova la serie per una terza stagione (Video)

NOTIZIE

06.06.2018 - Autore: La redazione (GEDI Digital)



Guarda anche: Orange Is the New Black, ecco quando vedremo la sesta stagione su Netflix



Netflix ha appena rinnovato Tredici per una terza stagione. La conferma della serie arriva a sole tre settimane dal lancio della seconda stagione, attualmente disponibile on demand. La terza stagione sarà composta ancora una volta da tredici episodi le cui riprese inizieranno entro la fine dell'anno. Sarà pronta a debuttare nel 2019.



Netflix ha anche diffuso un video di annuncio della terza stagione. Eccolo:





Netflix ha appena rinnovatoper una terza stagione. La conferma della serie arriva a sole tre settimane dal lancio della seconda stagione, attualmente disponibile on demand. La terza stagione sarà composta ancora una volta da tredici episodi le cui riprese inizieranno entro la fine dell'anno.

Brian Yorkey tornerà come showrunner. La prima stagione di Tredici è basata sul romanzo omonimo di Jay Asher (edito in Italia da Mondadori). La seconda è invece basata su un'idea originale. La serie si apre col suicidio di una liceale: ascoltavamo la sua voce incisa su nastro pronta a guidare i protagonisti verso un viaggio di scoperte. Che cos'è il bullismo a scuola nel 2017? Come lo si vive nell'era di Facebook e Twitter? Esistono contromisure per gestirlo? Questi sono solo alcuni dei tanti quesiti posti dallo show. Se gli eventi dei primi episodi ruotavano intorno alle cassette sulle quali ascoltavamo la voce di Hannah Baker dall'oltretomba, la seconda stagione segue invece alcune Polaroid che portano Clay Jensen (l'attore tornerà come showrunner. La prima stagione diè basata sul romanzo omonimo di(edito in Italia da Mondadori). La seconda è invece basata su un'idea originale. La serie si apre col suicidio di una liceale: ascoltavamo la sua voce incisa su nastro pronta a guidare i protagonisti verso un viaggio di scoperte. Che cos'è il bullismo a scuola nel 2017? Come lo si vive nell'era di Facebook e Twitter? Esistono contromisure per gestirlo? Questi sono solo alcuni dei tanti quesiti posti dallo show. Se gli eventi dei primi episodi ruotavano intorno alle cassette sulle quali ascoltavamo la voce didall'oltretomba, la seconda stagione segue invece alcune Polaroid che portano Clay Jensen (l'attore Dylan Minnette ) e i suoi compagni a scoprire un terribile segreto e un complotto per insabbiarlo.



E' stato confermato che Katherine Langford, star della serie, non tornerà per la terza stagione. Questo però non implica che i nuovi episodi escluderanno la storia di Hannah, anzi a detta dello showrunner: "Quello che è accaduto a Hannah sarà sempre il catalizzatore della storia. Il resto parlerà di giovani che imparano a guarire dai dolori subiti e a trasformare il mondo in un posto migliore (...) Questi protagonisti imparano soprattutto a prendersi cura l'uno dell'altro".