Tredici, il teaser trailer annuncia l’arrivo della seconda stagione

NOTIZIE

02.05.2018 - Autore: A.L.



Tredici tornerà a inquietare e a far riflettere il pubblico sui temi del bullismo e del suicidio giovanile a partire dal prossimo 18 maggio 2018.



Netflix ha annunciato la data di esordio della seconda stagione con un teaser trailer che dà alcuni indizi sulle novità in arrivo.

GUARDA QUI IL TEASER TRAILER DI TREDICI 2





La serie racconta la storia della teenager Hannah Baker (Katherine Langford) e del suo suicidio. Hannah prima di suicidarsi aveva inciso su alcune cassette i tredici motivi per cui aveva deciso di togliersi la vita. Le cassette erano state lasciate all'amico e compagno di scuola Clay Jensen (Dylan Minette) con il difficile compito di ascoltarle una per una scoprendo i motivi del disperato gesto.

Tredici è basata sull’omonimo romanzo di Jay Asher e la prima stagione è stata disponibile dal marzo del 2017 sul canale in streaming. Lo show thriller ha suscitato molte polemiche per i difficili temi trattati e allo stesso tempo ha raccolto anche il plauso della critica proprio per la sua complessità. La serie è stata ideata da Brian Yorkey.